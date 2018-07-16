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В МУ МВД России «Балашихинское» сотрудники миграционного пункта провели акции «Госуслуги с доставкой»
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В МУ МВД России «Балашихинское» сотрудники миграционного пункта провели акции «Госуслуги с доставкой» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Мероприятие состоялось в рамках акции «Госуслуги с доставкой» с целью популяризации государственных услуг по линии МВД среди населения.
Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» провели разъяснительную беседу, в ходе которой информировали граждан о видах государственных услуг, о том, как получить госуслуги в электронном виде.
Пришедшие в отдел полиции жители г.о. Балашиха узнали о преимуществах получения госуслуг в электронном виде, о скидке в 30%, которую может получить каждый, кто подаст заявление на получение необходимой услуги через Единый портал.
В завершение мероприятия участники акции получили подробные инструкции по регистрации на портале государственных услуг и информационные буклеты.
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