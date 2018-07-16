В Тверской области ужесточили правила проведения митингов

Вопрос изменений в статью 5.2 областного закона «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Тверской области» рассмотрели депутаты областного парламента 16 июля.

Как отмечается, документ направлен на ликвидацию пробелов в законе. Дело в том, что для проведения публичного мероприятия численностью до 100 человек в специально отведенных местах (так называемых «гайд-парках) разрешения не нужно. Организатор должен просто проинформировать орган местной власти. Тем не менее такой способ может привести к проведению сразу нескольких публичных мероприятий в одном гайд-парке. А как следует из текста закона, „в одно и то же время специально отведенное место может быть использовано для проведения только одного публичного мероприятия“.

Чтобы дублирования избежать, информирования будет недостаточно. Если в одном гайд-парке в одно и то же время будет несколько желающих провести свои мероприятия, администрация предложит просителям альтернативные места. При этом желаемый гайд-парк достанется тому, кто быстрее напишет информационное письмо.