На Дубнинской дадут мастер-класс по оформлению подарков

В ближайшую среду, 18 июля, в отделении «Юность» центра культуры «Гармония» на Дубнинской улице пройдет мастер-класс по скрапбукингу. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Участники мастер-класса научатся основам оформления подарков, фотографий и создадут дизайнерскую открытку при помощи подручных средств: бумаги, тесьмы и ножниц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Участников будут ждать к 12.00. Вход свободный. Напоминаем, что отделение «Юность» центра «Гармония» находится по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (ео)