Ещё
На Дубнинской дадут мастер-класс по оформлению подарков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дубнинской дадут мастер-класс по оформлению подарков 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В ближайшую среду, 18 июля, в отделении «Юность» центра культуры «Гармония» на Дубнинской улице пройдет мастер-класс по скрапбукингу. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Участники мастер-класса научатся основам оформления подарков, фотографий и создадут дизайнерскую открытку при помощи подручных средств: бумаги, тесьмы и ножниц», — говорится в сообщении пресс-службы.
Участников будут ждать к 12.00. Вход свободный. Напоминаем, что отделение «Юность» центра «Гармония» находится по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
В музыкальной школе на Бескудниковском бульваре 1 августа начнется набор юных талантов Храм Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской будет освящен к началу осени Глава управы Западного Дегунина встретится с жителями района 18 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина225
Крым парализовало205
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым73
Франция закрывает торгпредство в России52
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение