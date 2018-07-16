Участники форума «Архыз XXI» обсудят объединение усилий власти и НКО для развития страны

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Объединение усилий власти и некоммерческих организаций (НКО) для успешного развития России станет главной темой V Северо-Кавказского гражданского форума «Архыз XXI», который пройдет в Карачаево-Черкесии с 20 по 22 июля. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК).

"На площадке всесезонного комплекса «Архыз» 20-22 июля состоится V юбилейный Северо-Кавказский гражданский форум «Архыз XXI», темой которого в этом году станет «Власть и НКО: объединение усилий для успешного развития России». Мероприятие пройдет при организационной поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», — говорится в сообщении.

В форуме примут участие представители НКО Северного Кавказа, органов государственной власти, а также эксперты. В рамках форума пройдут образовательные мероприятия, мастер-классы, круглые столы, заседания с участием представителей органов власти и почетных гостей. На отдельной выставке будут представлены достижения некоммерческого сектора Северного Кавказа, состоится конкурс лучших волонтерских практик «ДоброСКФО», приуроченный к году добровольца и волонтера в России.

На одном из круглых столов, который будет посвящен благотворительным проектам на Северном Кавказе, КСК представит реализуемые компанией социальные проекты, в том числе природоохранные инициативы «Центра природы Кавказа» и горнолыжные уроки «Лыжи зовут!» для школьников и воспитанников подшефного детского дома в регионах развития комплексов «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи».

Кроме того, гости и участники форума увидят новые объекты инфраструктуры «Архыза», открытые для летней программы отдыха. На сегодняшний день на курорте в экскурсионном режиме работают две канатные дороги в туристической деревне Романтик — «Спутник» и «Млечный путь», действуют веревочные парки, пункты проката спортинвентаря, экскурсионное бюро, игровая площадка. Завершается обустройство палаточного лагеря, трасс для горного велосипеда, открытого бассейна.

О форуме

Впервые гражданский форум «Архыз XXI», посвященный перспективам развития Северного Кавказа, прошел летом 2014 года и собрал более ста экспертов. В прошлом году в нем участвовали более 250 федеральных и региональных экспертов, представителей НКО и органов власти.