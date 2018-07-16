Дума города Костромы объявляет традиционную акцию «Семья помогает семье» 

Каждый желающий может помочь нуждающимся костромичам собрать детей в школу. В пунктах приема будут рады канцтоварам, учебникам, портфелям, школьной одежде и обуви. Старт мероприятия 1 августа. В течение месяца пункты приема-передачи помощи будут работать в школах областного центра. Таких пунктов как и в прошлые годы будет восемнадцать:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» город Кострома, м/р-н Черноречье, д.23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 5» город Кострома, ул. Юношеская, д. 35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 7» город Кострома, ул. Борьбы, д.50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 10» город Кострома, ул. Просвещения, д. 22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 13» город Кострома, ул. Партизанская, д. 37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра Александровича Новикова» город Кострома, ул. Линейная, д.11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей № 20» город Кострома, м-р/н Юбилейный, д.12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 22» город Кострома, м-р Давыдовский-2, д.19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Кострома, ул. Машиностроителей, д.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 25» г. Кострома, м-р/н Давыдовский-1, д.32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева» город Кострома, ул. Горького, д. 7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 27» город Кострома, ул. Задорина, д. 57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» город Кострома, ул. Островского, д.38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30» город Кострома, ул. Смоленская, д.28 а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Кострома, ул. Строительная, д.8 а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей № 32» город Кострома, ул. Беговая, д. 4 а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Кострома, п. Новый, д. 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 37» город Кострома, м-р Черноречье, д.2