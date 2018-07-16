Дума города Костромы объявляет традиционную акцию «Семья помогает семье»

Каждый желающий может помочь нуждающимся костромичам собрать детей в школу. В пунктах приема будут рады канцтоварам, учебникам, портфелям, школьной одежде и обуви. Старт мероприятия 1 августа. В течение месяца пункты приема-передачи помощи будут работать в школах областного центра. Таких пунктов как и в прошлые годы будет восемнадцать: