Ученые узнали, как чешутся рыбы

Нерест нерки (Oncorhynchus nerka) — захватывающе зрелище: ярко-красные рыбки выпрыгивают из воды на высоту до 30 см и проходят до метра по поверхности воды, быстро вращая хвостовыми плавниками каждая особь выпрыгивает из воды в среднем девять раз в день. Рыбки не перепрыгивают препятствия не маневрируют таким образом в течении, они, кажется, летают над водой просто так. На этой неделе ученые из ____ опубликовали исследование, в котором объясняют, что нерки прыгают и летают не от хорошей жизни: оказывается, они пытаются таким образом избавиться от паразитов.

И дикие, и выращиваемые на фермах лососевые рыбы, в том числе нерки, страдают от маленьких паразитических рачков из семейства Caligidae, которые селятся между чешуйками и доставляют рыбам множество неудобств. В эксперименте рыбы, зараженные паразитами, выпрыгивали из воды в 1 раз чаще, чем здоровые особи. В предыдущем исследовании на эту тему пришли к выводу о том, что прыжки и пролеты у поверхности — это способ рыбок чесаться. Неизвестно осталось, правда, помогает ли это избавляться от паразитов.

В новом эксперименте ученые закрыли аквариум с одной группой рыб сеткой так, чтобы они не могли подняться над поверхностью. Через три дня ученые пересчитали блох и обнаружили, что те, которые могли прыгать и биться о воду, носили на себе почти на треть меньше паразитов. Результаты, опубликованные в Journal of Fish Biology, указывают на то, что прыжки действительно помогают рыбам справляться с паразитами — хотя обходятся им недешево. Выпрыгивая из воды, рыба становится легкой добычей птиц и других хищников, а еще — тратит энергию. Но чего только не сделаешь, чтобы почесать там, где чешется.