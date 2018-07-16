Ещё
Ученые узнали, как чешутся рыбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые узнали, как чешутся рыбы 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Нерест нерки (Oncorhynchus nerka) — захватывающе зрелище: ярко-красные рыбки выпрыгивают из воды на высоту до 30 см и проходят до метра по поверхности воды, быстро вращая хвостовыми плавниками каждая особь выпрыгивает из воды в среднем девять раз в день. Рыбки не перепрыгивают препятствия не маневрируют таким образом в течении, они, кажется, летают над водой просто так. На этой неделе ученые из ____ опубликовали исследование, в котором объясняют, что нерки прыгают и летают не от хорошей жизни: оказывается, они пытаются таким образом избавиться от паразитов.
И дикие, и выращиваемые на фермах лососевые рыбы, в том числе нерки, страдают от маленьких паразитических рачков из семейства Caligidae, которые селятся между чешуйками и доставляют рыбам множество неудобств. В эксперименте рыбы, зараженные паразитами, выпрыгивали из воды в 1 раз чаще, чем здоровые особи. В предыдущем исследовании на эту тему пришли к выводу о том, что прыжки и пролеты у поверхности — это способ рыбок чесаться. Неизвестно осталось, правда, помогает ли это избавляться от паразитов.
В новом эксперименте ученые закрыли аквариум с одной группой рыб сеткой так, чтобы они не могли подняться над поверхностью. Через три дня ученые пересчитали блох и обнаружили, что те, которые могли прыгать и биться о воду, носили на себе почти на треть меньше паразитов. Результаты, опубликованные в Journal of Fish Biology, указывают на то, что прыжки действительно помогают рыбам справляться с паразитами — хотя обходятся им недешево. Выпрыгивая из воды, рыба становится легкой добычей птиц и других хищников, а еще — тратит энергию. Но чего только не сделаешь, чтобы почесать там, где чешется.
Популярная механика: последние новости
В Греции нашли глиняную плитку со стихами из «Одиссеи» Adobe планирует выпустить полноценную версию Photoshop для iPad В Сочи школьники разрабатывают станцию для обработки снимков Земли из космоса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина225
Крым парализовало205
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым73
Франция закрывает торгпредство в России52
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение