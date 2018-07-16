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Конте: надеюсь, «Челси» продолжит добиваться успехов
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Конте: надеюсь, «Челси» продолжит добиваться успехов 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Footballtransfers.ru
Итальянский специалист Антонио Конте попрощался с «Челси». Лондонский клуб уволил тренера на прошлой неделе.
«Хочу поблагодарить всех друзей в «Челси» за их упорный труд и поддержку, которые позволили нам за два сезона выиграть чемпионат и Кубок Англии.
Хочу поблагодарить игроков, чьи талант и приверженность были очень важны для нашего успеха, благодарю их за всё. Было честью работать с ними каждый день.
Благодарю членов штаба, вы усердно трудились. Должен сказать вам огромное спасибо за ваш профессионализм и преданность в этот период времени.
Я наслаждался временем, проведённым в Англии и в Лондоне. Хочу поблагодарить болельщиков «Челси», которые вели себя невероятно по отношению ко мне и моей семьей. У меня была невероятная возможность делиться своими эмоциями, страстью и энтузиазмом в течение двух незабываемых лет с этими замечательными болельщиками «Челси», которые навсегда останутся в моём сердце.
Надеюсь, «Челси» продолжит добиваться успехов, чего и желаю всем уже в следующем сезоне. У меня осталось много воспоминаний за два года работы в «Челси», и я заберу их с собой в следующее приключение», — цитирует Конте пресс-служба Ассоциации английских тренеров.
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