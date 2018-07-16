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«Роснефть» наращивает расходы на пожарную безопасность
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«Роснефть» наращивает расходы на пожарную безопасность 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
В 2017 году компания инвестировала в обеспечение пожарной и промышленной безопасности на своих объектах 56,2 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2016 году.
Согласно данным, указанным в отчете компании, средства были направлены на обеспечение пожарной безопасности резервуарных парков (проведена оценка состояния резервуаров), жилых помещений на производственных объектах, проведение независимых аудитов. По результатам аудитов были разработаны программы приведения нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в соответствие с требованиями пожарной безопасности.
«Роснефть» также ввела в действие целевые показатели основных направлений обеспечения пожарной безопасности. Отмечается, что реализация этих показателей позволит снизить ущерб от пожаров, предотвратить гибель людей и повысить уровень охраны объектов.
Напомним, на полях Петербургского международного экономического форума 2018, компании «Роснефть» и BP заключили соглашение о сотрудничестве в сфере пожарной и промышленной безопасности. Контракт предполагает обмен технологиями, практиками и информацией.
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