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Во Владимирской области изготавливают полуфабрикаты с нарушениями
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Во Владимирской области изготавливают полуфабрикаты с нарушениями 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Это выявили специалисты Россельхознадзора во время плановой проверки. Одна из ключевых проблем — отсутствие контроля температурно-влажного режима. У предприятий есть проблемы и с соблюдением санитарных требований. В помещениях есть выбоины и трещины на стенах, что затрудняет наведение полной чистоты.
Также на ряде предприятий нет постоянной уборки и мойки производственных цехов. При упаковке кулинарных изделий иногда пересекаются потоки полуфабрикатов и готовой упакованной продукции. На контейнерах с отходами нет маркировки.
Все юридические лица уже привлечены к ответственности. Они заплатят по 200 тысяч рублей.
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