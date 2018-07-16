Во Владимирской области изготавливают полуфабрикаты с нарушениями

Это выявили специалисты Россельхознадзора во время плановой проверки. Одна из ключевых проблем — отсутствие контроля температурно-влажного режима. У предприятий есть проблемы и с соблюдением санитарных требований. В помещениях есть выбоины и трещины на стенах, что затрудняет наведение полной чистоты.

Также на ряде предприятий нет постоянной уборки и мойки производственных цехов. При упаковке кулинарных изделий иногда пересекаются потоки полуфабрикатов и готовой упакованной продукции. На контейнерах с отходами нет маркировки.

Все юридические лица уже привлечены к ответственности. Они заплатят по 200 тысяч рублей.