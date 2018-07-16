Яна Рудковская, Алена Долецкая и Александр Терехов на дне рождения главного редактора Harper’s Bazaar Даши Веледеевой 

Кто: Екатерина Мухина, Алла Вербер, Алена Долецкая, Яна Рудковская, Ольга Панченко, Вика Газинская, Ксения Чилингарова, Александр Терехов, Марина Жигалова-Озкан, Александр Арутюнов и многие другие.
Что: Вечеринка в честь дня рождения Даши Веледеевой.
Где: Ресторан-яхта «Чайка», Москва.
Когда: 14.07.2018.
Люди говорят: Так как день рождения Даши совпал с проведением в России чемпионата мира по футболу, вечеринка прошла в стиле sport сhic и под названием Goals Party! Гостей диджей-сетами развлекал Виталий Козак, а торт от семейной кондитерской Сергея Жукова «Любовь и сладости» украшал сахарный футбольный мяч.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yana-rudkovskaya-alena-doletskaya-i-aleksandr-terehov-na-dne-rozhdeniya-glavnogo-redaktora-harper-s-bazaar-dashi-veledeevoj/