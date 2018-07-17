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В Публичке челябинцев ждёт встреча с писательницей Полиной Дашковой
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В Публичке челябинцев ждёт встреча с писательницей Полиной Дашковой 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Звезда детективных романов проведет интерактивную встречу с почитателями своего таланта в Челябинске
19 июля в ЧОУНБ состоится творческая встреча с известной детективной писательницей Полиной Дашковой. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в библиотеке.
«Встреча с читателями состоится в преддверии выхода долгожданной новинки — после четырёхлетнего перерыва, осенью 2018 г., свет увидит новая книга писательницы (сюжет и жанр автор пока держит от читателей в секрете). Эту и другие темы Полина Дашкова обсудит со своими поклонниками из самых разных уголков мира», — пояснил источник.
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Задать вопросы можно будет на на канале Youtube.
Желающих пообщаться с авотром российских бестселлеров ждут в ближайших четверг 19 июня, в 15.00, в зале № 3 (3-й этаж) Публичной библиотеки.
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