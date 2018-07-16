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В Тольятти «засекли» будущий универсал LADA Granta
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В Тольятти «засекли» будущий универсал LADA Granta 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Как сообщает Autostat.ru, в Тольятти был замечен закамуфлированный автомобиль, внешне очень напоминающий универсал Lada Kalina.
Вероятно, именно так будет выглядеть универсал Lada Granta, который «АвтоВАЗ» планирует представить на Московском автосалоне уже через месяц.
Оценивая шпионские снимки, можно сделать вывод, что задняя часть новой модели не претерпела кардинальных изменений. Она очень близка к дизайну моделей, который используют универсалы модели Kalina.
Зато больше изменений заметно в передней части авто, которая теперь похожа на передок флагманских моделей Lada — хэтчбека Xray и всей линейки Vesta. Судя по всему, автопроизводитель планирует подогнать все будущие модели Lada под один стиль.
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