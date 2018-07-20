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В Сети появились первые изображения спортивного универсала Lada Vesta SW Sport
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В Сети появились первые изображения спортивного универсала Lada Vesta SW Sport 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
О спортивной модификации своего самого удачного универсала Lada Vesta SW представители АвтоВАЗа заявили совсем недавно, а теперь в Сети появились первые изображения новинки.
Как заметили специалисты, модель стала более спортивной, причем как в экстерьере, так и в техническом плане.
Эксперты авторынка признают, что компактный универсал, оснащенный «злым» обвесом. С красными акцентами и характерной отделкой выглядит впечатляюще и очень стильно. Красные элементы декора появились и в салоне.
Под капотом Lada Vesta SW Sport предполагается 144-сильный двигатель объемом 1,8 литра.
Нужно отметить, что официально о выходе спортивного универсала пока никто не говорил и на данный момент АвтоВАЗ занимается модернизацией уже существующего модельного ряда, а разработку новых вариантов оставляет на будущее.
Стоимость актуальной версии Lada Vesta SW стартует от 670 тысяч рублей, кросс-версия с такой же начинкой из 1,6-литрового мотора и МКПП оценена от 796 тысяч рублей.
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