В Сети появились первые изображения спортивного универсала Lada Vesta SW Sport

О спортивной модификации своего самого удачного универсала Lada Vesta SW представители АвтоВАЗа заявили совсем недавно, а теперь в Сети появились первые изображения новинки.

Как заметили специалисты, модель стала более спортивной, причем как в экстерьере, так и в техническом плане.

Эксперты авторынка признают, что компактный универсал, оснащенный «злым» обвесом. С красными акцентами и характерной отделкой выглядит впечатляюще и очень стильно. Красные элементы декора появились и в салоне.

Под капотом Lada Vesta SW Sport предполагается 144-сильный двигатель объемом 1,8 литра.

Нужно отметить, что официально о выходе спортивного универсала пока никто не говорил и на данный момент АвтоВАЗ занимается модернизацией уже существующего модельного ряда, а разработку новых вариантов оставляет на будущее.

Стоимость актуальной версии Lada Vesta SW стартует от 670 тысяч рублей, кросс-версия с такой же начинкой из 1,6-литрового мотора и МКПП оценена от 796 тысяч рублей.