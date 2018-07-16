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Рева после грязных обвинений не явился в суд
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Рева после грязных обвинений не явился в суд 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певца и шоумена Александра Реву, известного также под псевдонимом Артур Пирожков, обвиняют в плагиате. Начинающий исполнитель из Сочи Руслан Кагарманов заявил, что артист украл у него «мегахит».
В Никулинском суде города Москвы рассматривается дело о плагиате. Сочинский исполнитель уверяет его песня «Чика» написана еще в 2016 году, а одноименная песня Александра появилась двумя годами позже. «Я придумывал ее полгода, полгода я писал. (…) Я вкладывал душу в это, почему я должен душу вкладывать для кого-то», — пояснил свои мотивы Кагарманов.
Автор песни, которую исполняет Рева, Денис Ковальский не отрицает, что композиция была написана недавно. Но за 20 лет работы со звездами российской эстрады в воровстве его обвиняют впервые. По словам музыканта, между композициями практически нет сходства, кроме разве что повторения слова «чика» в припеве.
Отметим, что в суд Рева не явился. «Они не уверены в себе, поэтому и не пришли», — объяснил истец телеканалу РЕН ТВ. По словам Руслана ни сама звезда, ни ее представители с ним не связывались с 29 мая.
Добавим, что из-за обвинений в плагиате Израиль может лишится права проведения музыкального конкурса «Евровидение» в 2019 году. В начале июля звукозаписывающая компания Universal Music направила претензию авторам композиции Toy, с которой пышка Нетта Барзилай победила на вокальном состязании. Композиторам Дорону Медали и Ставу Бегери сообщили о начале разбирательств. Представители Universal Music уверены, что песня Нетты — это плагиат на сингл американской рок-группы The White Stripes — Seven Nation Army.
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