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Правительство предложило при росте цен на бензин на 15% вдвое увеличить экспортную пошлину
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Правительство предложило при росте цен на бензин на 15% вдвое увеличить экспортную пошлину 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство России предлагает при росте цен на бензин и дизельное топливо в России на 15% увеличить пошлины на экспорт данных видов нефтепродуктов до 60% от пошлины на нефть. Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по бюджету и налогам Госдумы.
«В случае принятия правительством РФ решения, предусмотренного настоящим пунктом, ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти, устанавливаются в размере, равном 60% вывозной таможенной пошлины на нефть сырую», — говорится в материалах.
Пошлины предлагается повысить на срок шесть месяцев. Соответствующий механизм может быть использован правительством с 1 января 2019 года.
Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты составляет 30% от ставки пошлины на нефть.
5 июля 2018 года Госдума [приняла] (https://rns.online/energy/Gosduma-prinyala-v-III-chtenii-zakonoproekt-o-predelnom-znachenii-poshlin-na-eksport-nefteproduktov-2018-07-05/) в третьем чтении законопроект о возможности увеличения экспортных пошлин на нефтепродукты до 90% от экспортной пошлины на нефть.
Законопроектом предполагается возможность увеличения экспортных пошлин в качестве механизма регулирования цен на бензин и дизельное топливо на российском рынке.
Как ранее сообщало RNS, в рамках законопроекта о предельных значениях экспортных пошлин на нефтепродукты правительство РФ предлагает поднять предельные значения пошлин до 90% от уровня устанавливаемой ежемесячно пошлины на нефть. Это коснется бензина, дизельного топлива и керосина. По мнению правительства, увеличение экспортных пошлин позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке в случае их роста в будущем.
13 июля законопроект был одобрен Советом Федерации.
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