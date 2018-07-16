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Полицейские Кировского района Северной Осетии провели акцию «Госуслуги — просто, быстро и удобно!»
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Полицейские Кировского района Северной Осетии провели акцию «Госуслуги — просто, быстро и удобно!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Полицейские Отдела МВД России по Кировскому району провели информационно-правовую акцию «Госуслуги — просто, быстро и удобно!», направленную на повышение качества государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел в электронном виде.
Данная акция проводилась на оживленной улице селения Эльхотово. Сотрудники полиции рассказали о том, что при использовании Единого портала государственных услуг сокращается время подачи заявки, а также возможность получить услугу в удобное время посредством сети Интернет. Проинформировали население о действующей скидке 30% при оплате услуг через сайт www.gosuslugu.ru, подробно объяснили как зарегистрироваться на сайте, чтобы в дальнейшем получать госуслуги самостоятельно, быстро, просто и удобно.
В завершение акции гражданам были вручены информационные буклеты о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде.
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