Птичий грипп угрожает всей территории Чувашии 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение об установлении карантина по высокопатогенному гриппу птиц в Цивильске, Яльчикском, Красночетайском и Ибресинском районах республики. Соответствующий документ опубликован на портале органов власти Чувашии.
Вводимые ограничения продлятся 21 день. За этот срок там будет уничтожено все поголовье птиц и проведена дезинфекция. Кроме того, пробы биоматериалов отправлены на исследование во Владимирскую область.
По данным министерства сельского хозяйства республики, птичий грипп также подтвержден в Батыревском, Комсомольском, Яльчикском и Цивильском районах. Есть очаги заболевания и в некоторых хозяйствах Красночетайского и Ибресинского районов.
Власти республики пояснили, что птичий грипп был завезен в республику из Нижегородской и Ростовской областей. Зараженная продукция из этих регионов продавалась в Чувашии по низким ценам.
«Для человека и других сельхозживотных птичий грипп абсолютно безопасен. Он опасен только для птицы, для птицефабрик, потому что очень быстро передается и птицы погибают», — рассказали «ФедералПресс» в Йошкар-Олинской городской станции по борьбе с болезнями животных.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин