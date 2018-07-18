Птичий грипп угрожает всей территории Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение об установлении карантина по высокопатогенному гриппу птиц в Цивильске , Яльчикском, Красночетайском и Ибресинском районах республики. Соответствующий документ опубликован на портале органов власти Чувашии.

Вводимые ограничения продлятся 21 день. За этот срок там будет уничтожено все поголовье птиц и проведена дезинфекция. Кроме того, пробы биоматериалов отправлены на исследование во Владимирскую область

По данным министерства сельского хозяйства республики, птичий грипп также подтвержден в Батыревском, Комсомольском, Яльчикском и Цивильском районах. Есть очаги заболевания и в некоторых хозяйствах Красночетайского и Ибресинского районов.

Власти республики пояснили, что птичий грипп был завезен в республику из Нижегородской и Ростовской областей. Зараженная продукция из этих регионов продавалась в Чувашии по низким ценам.