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Что будет если опустить часы в соляную кислоту
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Что будет если опустить часы в соляную кислоту 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Признайтесь, вы всегда хотели узнать, что будет с часами в соляной кислоте. Первый раз об этом слышите? Ну теперь ведь все равно интересно, правда?
Вообще-то, повторять такие эксперименты дома мы никому не рекомендуем. Соляная кислота — штука опасная, растворить может не только часы. Автор видео взял для примера пару недорогих часов со всем известного сайта и кинул их в банку с кислотой.
Реакция настолько сильна, что поднимающиеся вверх пузырьки водорода выбрасывают капли кислоты за пределы банки. Оператору хватило здравого смысла, чтобы установить камеру на автоматическую съемку и отойти подальше.
За два часа концентрация кислоты спала и реакция замедлилась. Для нейтрализации останков автор использует обычную пищевую соду: вот теперь можно посмотреть, что там стало с часами.
Стекло и полиэтиленовый уплотнитель остались целы. Кнопки часов из нержавейки тоже выжили, да и вообще весь механизм в принципе не очень пострадал. В целом, испытания соляной кислотой часы прошли на ура!
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