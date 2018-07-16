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На трехдневный ремонт закроют газопровод на двух улицах Вологды
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На трехдневный ремонт закроют газопровод на двух улицах Вологды 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Газ отключат 18 июля в домах нескольких населенных пунктах. Специалисты компании «Газпром газораспределение Вологда» будут проводить работы на распределительных газопроводах.
Газоснабжение будет приостановлено с 8 часов 18 июля до 18 часов 20 июля в жилых домах по улицам Ананьинской и Рождественской в Вологде. Также газ на три дня отключат в деревнях Назарово, Нового Лесковского сельского поселения, поселка Ермаково, деревни Ватланово, Рубцово, коттеджного поселка «Сосновый берег».
«Газоснабжение будет приостановлено практически на три дня, потому большая просьба ко всем жителям заранее продумать альтернативные источники энергии для приготовления пищи и подогрева воды на все время ремонтных работ. Для того, чтобы минимизировать бытовые неудобства из-за отключения газа в квартирах и частных домах», — прокомментировала советник по связям с общественностью АО «Газпром газораспределение Вологда» Анна Одинцова.
Ремонт поможет повысить надежность и безопасность системы газораспределения. По всем вопросам предстоящего ремонта можно получить ответы в аварийно-диспетчерской службе по телефонам: 76-89-97 или 04.
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