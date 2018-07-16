Сирийская армия взяла стратегическую высоту у Голанских высот

Сирийская правительственная армия взяла под свой контроль стратегическую высоту Харра, расположенную рядом с занятыми Израилем Голанскими высотами, сообщило государственное телевидение Сирии

Армия взяла под свой контроль холм Харра на второй день крупного наступления. Это поможет занять оставшиеся части юго-западной Сирии у границ с Израилем, которые находятся в руках боевиков, передает Reuters

Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что сирийская армия заняла холм Харра и одноименный город рядом с ним. На этом холме расположен центр радиоэлектронной разведки, известный как «Центр С». Его использовали российские и сирийские специалисты с 2006 года, однако в 2014 году его заняли боевики ССА.

Кроме того, под контроль Дамаска перешел населенный пункт Намар в нескольких километрах южнее Харры. Боевики сдали его без боя.

В то же время начато наступление сирийской армии на севере провинции Кунейтра, где боевики отступили из города Машара, однако наступление правительственных войск приостановилось. Бои за город пока продолжаются.

Все операции проводятся при поддержке ВВС Сирии и ВКС России