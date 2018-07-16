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В Кургане вырубили сквер, чтобы построить очередной «Метрополис»
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В Кургане вырубили сквер, чтобы построить очередной «Метрополис» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители 1-го микрорайона в Кургане выступили против строительства магазина под окнами своих домов. Они написали коллективную жалобу и отправили ее сразу нескольким адресатам: главе города, прокурору, в УФАС и ОНФ. Скан документа появился в местных сообществах в соцсети «ВКонтакте».
Возведение супермаркета возле дома №1 в 1-м микрорайоне Заозерного началось в конце мае. «Варварским образом были вырублены деревья, забором был перекрыт участок. Не было информационной таблички о том, кто ведет работы. Жители ближайших домов не были поставлены в известность», — рассказывают курганцы.
Местные жители признаются, что сами высаживали уничтоженные деревья еще 10-20 лет назад — пытались таким образом благоустроить территорию. «Неужто мало пустырей в городе, зачем вырубать деревья, ликвидировать зеленые зоны?!» — недоумевают они.
По словам строителей, на месте бывшего сквера появится очередной магазин торговой сети «Метрополис».
Меж тем курганцы не рады соседству с супермаркетом: «Размер участка не подходит под размещение крупного магазина, мы не понимаем, как будут размещены парковочные места, как будут идти жители с остановки, как будет разгружаться товар. Неужели так мало в городе „Метрополисов“, что нужно вырубать деревья под еще один!».
Сейчас люди просят чиновников ответить, насколько вообще законно строительство магазина на этом участке. Их также интересует, кто дал компании разрешение на вырубку деревьев и как в дальнейшем будет решен вопрос благоустройства на территории.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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