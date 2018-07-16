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Австралийские фермеры изучат опыт кубанского АПК
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Австралийские фермеры изучат опыт кубанского АПК 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Делегация австралийского кооператива CBH Group, изучая опыт организации и технологии агробизнеса на Кубани, встретилась с властями и фермерами Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Сообщается, что генеральный менеджер по маркетингу и трейдингу австралийского кооператива Джейсон Джон Крейг рассказал, что цель поездки австралийских кооператоров в Краснодарский край — знакомство с технологиями местных аграриев в производстве зерновых культур.
"Ежегодно мы посещаем страны Южной Азии, где изучаем опыт работы зарубежных коллег. В этом году поменяли наш маршрут на Россию, так как ваша страна серьезно нарастила объемы в сельхозпроизводстве, в частности по зерновым культурам", — приводит слова Крейга пресс-служба. Как отмечается в сообщении, особый интерес у австралийских фермеров вызвал тот факт, что власти Краснодарского края финансово поддерживают АПК. В 2018 году сумма господдержки сельхозтоваропроизводителей составляет порядка 8 миллиардов рублей. В том числе на поддержку фермерских хозяйств выделено более 1 миллиарда.
По данным администрации Краснодарского края, озвученным на встрече, в регионе работают свыше семи тысяч агропредприятий, в отрасли занятоы более 1,5 миллиона человек. Доля региона в валовом производстве зерновых в России достигает 12%, в ЮФО — 45%. Зерно — главный экспортный товар Краснодарского края. В 2017 году край впервые стал третьим регионом-экспортером пшеницы в мире после Западной Австралии, и американского штата Канзас, экспортировав 8,1 миллиона тонн зерна. Всего с учетом транзита через кубанские порты на экспорт были отправлены более 32,44 миллиона тонн зерна.
В рамках визита в Краснодарский край делегация фермеров Австралии планирует посетить ряд сельхозпредприятий региона, отмечается в сообщении.
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