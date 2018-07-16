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Объявлена тема 58-й Венецианской биеннале современного искусства
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Объявлена тема 58-й Венецианской биеннале современного искусства 

АртГид 42 минуты назад
Фото: АртГид
Президент Венецианской биеннале Паоло Баратта и куратор 58-й Венецианской биеннале современного искусства Ральф Ругофф представили тему биеннале, которая пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Тема основного проекта — «Чтоб ты жил в интересные времена!», старое китайское проклятие, указывающее на периоды неопределенности, кризиса и смуты: под «интересными временами» подразумеваются те, в которые мы живем сегодня. Официальными хэштегами выставки в социальных сетях станут #BiennaleArte2019 и #MayYouLiveInInterestingTimes. Ральф Ругофф пояснил выбор темы биеннале так: «Сегодня цифровое распространение фейковых новостей и альтернативных фактов разъедает политический дискурс и доверие, от которого он зависит. Поэтому стоит, по возможности, заново очертить сферу наших задач и действий. На 58-й биеннале не будет темы как таковой, но мы рассмотрим общий подход к искусству и взгляд на его социальную функцию, которая включает как источник радости, так и критику. Художники с подобным складом мышления предлагают альтернативы так называемому фактическому знанию, создавая новые способы сопряжения и контекстуализации фактов. Проект „Чтоб ты жил в интересные времена“ будет обращен к обширному опыту публики в области соучастия, глубинного погружения и творческого познания — это как раз тот опыт, который делает возможным существование искусства».
Источник: La Biennale di Venezia
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