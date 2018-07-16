В «Сокольниках» завершается благоустройство «Тропы здоровья»

Как сообщили в парковой пресс-службе, обновленная «Тропа здоровья» примет первых посетителей уже этим летом. Благоустроительные работы здесь стартовали в августе прошлого года.

«Тропа здоровья» располагается в лесопарковой зоне, поэтому при ее реконструкции было важно не нанести вред природе.

К трехкилометровой тропе примыкают площадки со спортивными тренажерами и беседками для отдыха. С 2014 года тропа стала пешеходной, и здесь запретили кататься на роликах, ездить на велосипедах и других средствах передвижения.

До двухсот пятидесяти человек может вместить данная площадка одновременно.

Ранее столичные власти приняли решение об установке освещения на «Тропе здоровья» в ПКиО «Сокольники» и о приведении в порядок общего вида пешеходной зоны.

Здесь устанавливаются светильники малой мощности, чтобы не нарушать суточные и биологические ритмы растительного мира.

Также на пешеходно-спортивной зоне восстановили покрытия дорожек, обновили газон, твердые покрытия дорог и тротуаров.