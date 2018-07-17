В Ярославской области пропала 21-летняя девушка, нуждающаяся в помощи

Ярославской области пропала 21-летняя Олеся Дебликова, которая нуждается в медицинской помощи.

Об её поисках сообщили волонтеры организации Ярспас в социальных сетях. Девушка ушла из дома в поселке Некрасовское в воскресенье, 15 июля. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, короткие темные волосы. Близкие указали, что девушка всегда сутулится. Она была одета в в свитер на молнии с черной спиной и бело-черно-красным орнаментом, темные спортивные ботинки и спортивные штаны.

Всем, кому что-либо известно о её местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 89109640838.