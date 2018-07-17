Ещё
В Ярославской области пропала 21-летняя девушка, нуждающаяся в помощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославской области пропала 21-летняя девушка, нуждающаяся в помощи 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ярославской области пропала 21-летняя Олеся Дебликова, которая нуждается в медицинской помощи.
Об её поисках сообщили волонтеры организации Ярспас в социальных сетях. Девушка ушла из дома в поселке Некрасовское в воскресенье, 15 июля. С тех пор её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, короткие темные волосы. Близкие указали, что девушка всегда сутулится. Она была одета в в свитер на молнии с черной спиной и бело-черно-красным орнаментом, темные спортивные ботинки и спортивные штаны.
Всем, кому что-либо известно о её местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 89109640838.
АиФ: последние новости
В Рыбинске из-за капитального ремонта закроют улицу 9 Мая Ярославские активисты нашли нарушения в работе подрядчика В Ярославле суд обязал ограничить строящийся объект в центре города
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»172
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки359
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка33
Назван богатейший человек современности59
Украина предложила России газовую скидку178
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение