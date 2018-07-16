Помощника машиниста электрички приговорили в Зеленограде к условному сроку из-за гибели пассажирки

Зеленоградский районный суд Москвы приговорил к условному сроку 30-летнего помощника машиниста, нарушившего правила безопасности, что повлекло смерть пассажирки. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной прокуратуры.

Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (»Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — сообщает ведомство.

Суд признал, что помощник машиниста, управляя электричкой, во время посадки-высадки пассажиров, не убедился в отсутствии препятствия для дальнейшего движения и дал команду закрыть автоматические двери и отправить поезд. Именно это привело к зажатию ноги пассажирки, от чего женщина погибла, уточняется в сообщении.