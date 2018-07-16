Ещё
Помощника машиниста электрички приговорили в Зеленограде к условному сроку из-за гибели пассажирки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помощника машиниста электрички приговорили в Зеленограде к условному сроку из-за гибели пассажирки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Зеленоградский районный суд Москвы приговорил к условному сроку 30-летнего помощника машиниста, нарушившего правила безопасности, что повлекло смерть пассажирки. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной прокуратуры.
Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (»Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — сообщает ведомство.
Суд признал, что помощник машиниста, управляя электричкой, во время посадки-высадки пассажиров, не убедился в отсутствии препятствия для дальнейшего движения и дал команду закрыть автоматические двери и отправить поезд. Именно это привело к зажатию ноги пассажирки, от чего женщина погибла, уточняется в сообщении.
Агентство «Москва»: последние новости
Пожар площадью 100 кв. м произошел в бытовках на западе Москвы Авиакомпания Privilege Style начала выполнять полеты из Внуково в ряд городов Испании Краснокнижную птицу змееяда обнаружили в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина229
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Крым парализовало209
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым89
Франция закрывает торгпредство в России52
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение