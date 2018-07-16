В Краснодаре участники забастовки на Ростовском шоссе рассказали об итогах акции 

Краснодар. 16 июля — Новая Кубань. В конце прошлой недели в Краснодаре из-за 40-градусной жары произошло несколько крупных аварий на электросетях. Так, продолжительное время без света оставались жители Пашковского микрорайона, хутора Ленина, поселка Российского, Музыкального микрорайона, улиц 40 лет Победы, Новороссийской, Восточно-Кругликовской.
*Возмущенные жители Краснодара перекрыли Ростовское шоссе
Особенно напряженная ситуация сложилась в садоводческих товариществах в районе 14-го километра Ростовского шоссе. Здесь более 4 дней люди оставались без электричества в промежутке от 09:00 до 22:00-23:00. Как рассказывали местные жители, дома здесь обслуживает АО «Кубаньэнергосбыт» по частным договорам. В связи с аномальными погодными условиями организация приняла решение ограничить подачу электроэнергии по линии 10 кВ. Возмущенные дачники пошли на крайние меры — фактически перекрыли движение по Ростовскому шоссе, переходя туда-сюда по пешеходному переходу. На протестную акцию отреагировали местные власти. На встречу с недовольными краснодарцами приехал глава Прикубанского округа краевой столицы Андрей Дорошев. Людям обещали вернуть электричество в этот же день к 18:00. Один из местных жителей рассказал «НК», чем завершилась акция. — Свет нам до 6 часов вечера вернули, напряжение стало лучше. Я так понимаю, что нас просто «пересадили» на другую линию. Трансформатор, который обещали привести, не понадобился — специалисты успели устранить поломку. Насколько мне известно, сейчас представители ресурсоснабжающей компании согласовывают с председателями СНТ график отключения электричества. Это придется делать, потому что по графику идут ремонтные работы. Но мы попросили, чтобы электричество отключали либо когда жара спадет, либо в рабочее время, когда люди отсутствуют дома. По идее, отключения не будут длиться весь день, а займут 3-5 часов. По словам собеседника «НК», в протестной акции на Ростовском шоссе принимали участие не менее 100 человек. Напомним, в тот же день в администрации Краснодара прокомментировали, что причиной продолжительного отсутствия электричества в домах в районе 14-го километра Ростовского шоссе стало повреждение подземного кабеля в районе Витаминкомбината.