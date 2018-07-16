В Волгограде на 1-ой продольной на разделительной полосе образовался провал

В Краснооктябрьском районе Волгограда , на зеленой разделительной полосе на проспекте Ленина в районе примыкания улицы 39-й Гвардейской, образовался провал из-за ливня. К настоящему моменту коммунальщики засыпали его песком.

Как сообщает пресс-служба мэрии, коммунальщики продолжают ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона, где частично смыло склоны. На месте работает 20 единиц спецтехники, в том числе 10 самосвалов и шесть погрузчиков. В общей сложности на дорогах Волгограда сейчас работает 100 машин, которые ликвидируют последствия разгула стихии.

Отметим, к настоящему моменту, по данным мэрии, расчищены все основные городские магистрали. Работы ведутся и на внутрирайонных дорогах, в их числе — улицы Абганеровская, Красных командиров, Курчатова, Закавказская, Елецкая, Азизбекова, Двинская, Пархоменко, проспект Металлургов, малый проспект Ленина.