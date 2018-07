Польша, Россия и монументальное недоверие 

Я, приемный сын бывшего члена «армии генерала Андерса» (группы польских солдат, выпущенных из сталинского ГУЛАГа), воевавшего вместе с британцами на Ближнем Востоке и в Италии , прочитал со смешанными чувствами великолепную статью Мэттью Лаксмура (Matthew Luxmoore) («Полярно разделенные поляки: острый конфликт по поводу истории страны» (Poles apart: the bitter conflict over a nation's history).