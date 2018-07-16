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Память жертв терроризма почтят на Новопесчаной
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Память жертв терроризма почтят на Новопесчаной 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом библиотека № 24, расположенная на Соколе, пригласит в гости историка, писателя Александра Андреева. Лекция состоится 4 сентября.
— На встрече мы поговорим об истории возникновения терроризма, о том зле, которое наносит он обществу, и о том, почему с этим надо бороться, — рассказали организаторы. — Также мы почтим память жертв терактов во всем мире.
В рамках беседы Андреев представит свою книгу «Террористы».
Лекция начнется в 13.00 по адресу: ул. Новопесчаная, д.23/7. (ео)
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