Аркадий Гостев представил нового руководителя Управления МВД России по Ярославской области

В мероприятии также приняли участие председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко , представители законодательной, судебной и исполнительной власти региона, руководители правоохранительных органов, начальники служб и подразделений регионального УМВД, ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета при управлении.

В своем выступлении перед коллективом ярославской полиции Аркадий Гостев отметил: «Андрей Геннадьевич Липилин начал службу оперуполномоченным, работал в разных регионах страны, имеет большой управленческий опыт. Профессиональная грамотность наряду с огромным опытом работы, который составляет более 30 лет, помогут ему быстро освоить состояние дел для того, чтобы успешно выполнять поставленные задачи».

В ответном слове Андрей Липилин поблагодарил за оказанное доверие, пообещав применить все свои силы, опыт и знания для повышения эффективности работы органов внутренних дел Ярославской области.

В тот же день Аркадий Гостев, Дмитрий Степаненко и Андрей Липилин возложили цветы к Монументу сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга.

Справочно:

Начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор полиции Липилин Андрей Геннадьевич.

Липилин Андрей Геннадьевич родился 27 июня 1964 года в г. Омске . В 1981 году поступил в Омскую высшую школу милиции МВД СССР, после окончания в 1985 году назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Магаданского горисполкома. В 1997 году окончил Академию МВД России.

На руководящих должностях с 1993 года:

1993 г. — заместитель начальника отдела по незаконному обороту наркотиков службы криминальной милиции УВД Магаданской области

1999 г. — заместитель начальника штаба — начальник инспекции штаба УВД Омской области

2002 г. — начальник управления внутренних дел Раменского района ГУВД Московской области

2006 г. — заместитель начальника ГУВД по Московской области — начальник штаба;

2011 г. — заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области.

Указом Президента Российской Федерации от 05.07.2018 №403 Андрей Геннадьевич Липилин назначен начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области.

За период несения службы в органах внутренних дел награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 3-х степеней, «За заслуги в управленческой деятельности III степени, нагрудным знаком „Почетный сотрудник МВД“, наградным оружием.