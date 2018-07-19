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В Воронежской области полицейские в оздоровительных лагерях проводят мероприятия с подростками, состоящими на учетах в системе профилактики
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В Воронежской области полицейские в оздоровительных лагерях проводят мероприятия с подростками, состоящими на учетах в системе профилактики 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
ГУ МВД России по Воронежской области совместно с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области в период летних каникул на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка» Каменского района организовано проведение двух профильных смен проекта «Территория возможностей» специализированного лагеря «Ювеналист».
В нем приняли участие около 100 подростков в возрасте от 10 до 13 лет, состоящих на учетах в учреждениях системы профилактики. На протяжении смен с несовершеннолетними работали опытные вожатые и воспитатели, педагоги-инструкторы детско-юношеского туризма, психологи.
В рамках проведения смен с подростками проводились занятия по отработке основных туристских навыков, групповые и индивидуальные занятия с психологами Института практической психологии, декоративно-прикладные мастерские, патриотические, творческие, развивающие и практические мероприятия.
Также в гости к ребятам приезжали сотрудники полицейского главка. Полицейские рассказывали ребятам о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.
Стражи порядка напоминали ребятам о Правилах дорожного движения. Как показывает статистика, именно в период школьных каникул возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, в которых зачастую страдают дети в возрасте от 7 до 15 лет.
Также с воспитанниками лагеря беседовали сотрудники оперативных подразделений и инспекторы по делам несовершеннолетних.
Данная работа будет проводиться и на территории других лагерей до конца летних каникул.
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