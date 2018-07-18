Почти во всех воронежских детских лагерях найдены санитарные нарушения 

Проверки будут проводиться до конца сезона.
Отдых с риском для здоровья и личной безопасности. Прокуратура нашла нарушения почти во всех детских оздоровительных лагерях области. Где-то отсутствовали необходимые документы. Например, у родителей не брали согласие на обработку персональных данных ребёнка, а работники не имели справок об отсутствии судимостей и медицинских книжек.
В детских учреждениях в Каменском, Каширском, Новохопёрском и Эртильском районах рядом с деревянными строениями не было обязательных молниеотводов. В Верхнемамонском районе в одном из лагерей во время смены проводили ремонт. Многие места отдыха не охранялись. Нарушения нашли и в пищеблоках. Они касались мытья посуды и хранения продуктов. При этом работники кухни не соблюдали правила личной гигиены. Проверки будут проводиться до конца сезона. По результатам же июньской инспекции все нарушения устранены. А к ответственности привлекли более сотни человек. — Лица, допустившие нарушения, были привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения представлений прокуроров. Объявлены дисциплинарные взыскания — замечания, выговоры. Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокуроров отдельные лица были привлечены к административной ответственности и им назначены штрафы в районе тысячи и 3 тыс. рублей, — сообщил и. о. старшего помощника прокурора Воронежской области Евгений Тищенко.