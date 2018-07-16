Взломать АЗС: хакеры нашли способ воровать бензин

Хакеры взломали колонку на одной из АЗС, в результате чего порядка десяти водителей воспользовались «халявой» и не заплатили за бензин.

Инцидент произошел в конце июня в Детройте. По версии полиции, мошенники взломали колонку дистанционно с помощью специального устройства: оно «отключило» насос от системы заправочной станции и сотрудники АЗС потеряли над ним контроль. Факт взлома удалось обнаружить только через полтора часа. Все это время автомобилисты заправлялись на этой колонке безвозмездно — данные с колонки о подаче топлива не поступали на кассовые терминалы.

Полиция изучает записи с камеры наблюдения, пытаясь установить личности водителей, не заплативших за топливо, передает телеканал Fox2.

Впрочем, опрошенные журналистами эксперты не исключают возможности того, что колонка вышла из строя из-за технического сбоя. При этом они признают существование проблемы уязвимости АЗС. Доказательством этого служат многочисленные ролики в Сети, авторы которых рассказывают о том, как заправиться бесплатно.

Как сообщал «Авторамблер», ранее на российских заправках был выявлен массовые недолив топлива. По данным Федерации автовладельцев России, бензин не доливают на 76% АЗС, из-за чего водители фактически переплачивают за литр топлива. В МВД провели собственную проверку в Москве — из 400 заправок нарушения были выявлены всего на 60.

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