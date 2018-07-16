Tesla Model 3 спасла женщину от смерти в серьёзной аварии

Теперь можно узнать поподробнее, на что способен автомобиль.

Пользователь Reddit под ником StapleGun поделился историей, связанной с этим автомобилем. Его жена попала в серьезную аварию. Женщина ехала по трехполосному шоссе в крайней левой полосе со скоростью около 110 км/ч. Затем внезапно произошло столкновение с автомобилем на средней полосе.

После этого Tesla Model 3 врезалась в бетонный блок, проскользнлу вдоль ограждения и несколько раз перевернулся. В итоге автомобиль перевернулся и остановился в положении на крыше.

Удивительно, но женщина обошлась синяками и компрессионным переломом одного из позвонков. Причём девушку даже не потребовалось доставать из машины с помощью специальных инструментов. Водительская дверь открылась, как обычно.

Автор уверен, что автомобиль показался себя превосходно в плане безопасности. Подушки безопасности отлично сработали, стекла разбились, но не вывалились в салон.

И что самое приятное для компании — после разборок со страховой семья собирается покупать ещё одну Model 3.