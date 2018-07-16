В пятницу вышел из печати «Вестник Банка России» № 54 (2008)

МОСКВА , 16 июля — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати «Вестник Банка России» № 54 /2008/.

В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4813-У от 5.06.2018 «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года № 4482-У „О форме и порядке раскрытия кредитной организацией /головной кредитной организацией банковской группы/ информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51480 от 29.06.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4846-У от 5.07.2018 „О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 511 статьи 7 Федерального закона „О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51528 от 4.07.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— приказ № ОД-1722 от 9.07.2018 „О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года № ОД-1327“;

— приказ № ОД-1741 от 11.07.2018 „О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ГАЗБАНК“ АО АКБ „ГАЗБАНК“ /г. Самара/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;

— информационное письмо по вопросам страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве в случае банкротства застройщика № ИН-015-53/45 от 10.07.2018.