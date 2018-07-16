МОСКВА, 16 июля — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати «Вестник Банка России» № 54 /2008/.
В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 4813-У от 5.06.2018 «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года № 4482-У „О форме и порядке раскрытия кредитной организацией /головной кредитной организацией банковской группы/ информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51480 от 29.06.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4846-У от 5.07.2018 „О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 511 статьи 7 Федерального закона „О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51528 от 4.07.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— приказ № ОД-1719 от 9.07.2018 „О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк „Уральский капитал“ ООО „УралКапиталБанк“ /г. Уфа/“;
— приказ № ОД-1720 от 9.07.2018 „О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ЭЛЬБИН“ /АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ АО АКБ „ЭЛЬБИН“ /г. Махачкала/“;
— приказ № ОД-1721 от 9.07.2018 „О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк „Кредит Экспресс“ /г. Ростов-на-Дону/“;
— приказ № ОД-1722 от 9.07.2018 „О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года № ОД-1327“;
— приказ № ОД-1737 от 10.07.2018 „Об уменьшении размера уставного капитала банка „Азиатско-Тихоокеанский Банк“ /публичное акционерное общество/ „Азиатско-Тихоокеанский Банк“ /ПАО/ /г. Благовещенск/“;
— приказ № ОД-1740 от 11.07.2018 „Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ГАЗБАНК“ АО АКБ „ГАЗБАНК“ /г. Самара/“;
— приказ № ОД-1741 от 11.07.2018 „О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ГАЗБАНК“ АО АКБ „ГАЗБАНК“ /г. Самара/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;
— информационное письмо по вопросам страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве в случае банкротства застройщика № ИН-015-53/45 от 10.07.2018.
В „Вестнике…“ опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в мае 2018 г; перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых /депонированных/ аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада /депозита/ с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию на 1.06.2018; перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.06.2018 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сообщения АСВ для вкладчиков АКБ „Мосуралбанк“ /АО/ и АО КБ „РУБЛЕВ“; сообщение об исключении ОАО „Уралфинпромбанк“ из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.