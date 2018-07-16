Не обещал вернуться: пропавшие без вести знаменитости

Они у всех на виду, но пропадают точно так же, как и обычные люди. Истории внезапных исчезновений знаменитостей пугают и порождают множество догадок. «МИР 24» рассказывает, как известные люди пропадали без вести.

Как может в одночасье разрушиться размеренная жизнь? Узнаете 21 июля в 16:15 на телеканале «МИР» . Владимира внезапно увольняют с военной службы в связи с очередной армейской реформой. Он оказывается без работы и решает устроиться на службу по контракту на границе Узбекистана и Шарифстана. Совсем скоро его жене Вике сообщают, что Владимир пропал без вести. Еще через полгода кто-то похищает сына Антона. Не в силах терпеть потери, боясь за собственных близких, вместе со старым другом детства Виктория отправляется на поиски мужа и сына в полную опасностей и приключений восточную страну.

Рудольф Дизель

Крупный изобретатель и коммерсант Рудольф Дизель исчез в ночь с 29 на 30 сентября 1913 года.

Фото: wikipedia.org Он плыл на корабле в Англию на открытие очередной дизельной фабрики. После ужина бизнесмен в приподнятом настроении отправился в свою каюту, а наутро ее обнаружили пустой. Аккуратно сложенные пальто и шляпа как ни в чем не бывало лежали на палубе. Спустя десять дней труп создателя дизельного двигателя выловили рыбаки, но доставить его в порт не удалось из-за внезапной бури, поэтому мертвеца вернули волнам. Предварительно рыбаки сняли с Дизеля перстни, по которым затем его опознал сын.

Жители Европы не могли понять, что произошло. Великого немецкого инженера-изобретателя убили или он стал жертвой несчастного случая?

Народная молва с каждым днем все больше отдаляла трагическое событие от правды.

Один немецкий военнопленный заявил, что разведка Германии дала ему поручение сбросить Дизеля в море, чтобы помешать его переговорам с Британским адмиралтейством. Многие поверили самозванцу, ведь Дизель открыто поддерживал Антанту, а значит, вполне мог оснащать своими двигателями британский флот.

Возможно, создатель поршневого двигателя внутреннего сгорания был утопленником. Версию о самоубийстве выдвинула мюнхенская полиция после того, как вскрыла кабинет изобретателя. Полицейские обнаружили множество документов, подтверждающих банкротство фирмы Дизеля. Мог ли инженер свести счеты с жизнью, когда понял, что его бизнес катится в бездну? Остается загадкой. Так как ни одна из версий смерти официально не подтвердилась, изобретатель до сих пор считается без вести пропавшим.

Известный французский писатель и авиатор участвовал во Второй мировой войне как пилот французских ВВС. 31 июля 1944 года он улетел с острова Корсика в разведывательный полет и не вернулся. Долгое время считалось, что самолет Экзюпери потерпел крушение в Альпах, но доказать эту версию не удалось. Она окончательно утратила правдивость в сентябре 1998 года, когда французский рыбак неподалеку от Марселя случайно нашел в водах Средиземного моря браслет писателя. На нем были указаны домашний адрес писателя в Нью-Йорке и имя его супруги.

Фото: wikipedia.org Еще один любопытный вещдок появился спустя два года. Его обнаружил дайвер Люк Ванрель. Он заявил, что нашел в той же местности обломки самолета Ligthning. Однако власти Франции отнеслись к известию резко негативно и запретили кому-либо исследовать дно моря в этом районе. Ограничение сняли лишь в 2003 году. Тогда же специалисты подняли со дна фрагменты летательного аппарата, в том числе кабину. На ней сохранился серийный номер самолета, за штурвалом которого в самом деле находился Экзюпери. Но никаких человеческих останков водолазы не обнаружили.

Найденный вместе с обломками самолета Экзюпери остов немецкого «мессершмита» дал понять, что нужно двигаться по немецкому следу. Расследование продолжил французский журналист Жак Прадель. Он предположил, что самолет Экзюпери сбил кто-то из немецких летчиков. Отсутствие следов от пуль на обломках летательного аппарата его не смутило. Прадель решить обзвонить бывших пилотов люфтваффе, и первый же собеседник, 88-летний Хорст Рипперт, сообщил ему, что это он сбил самолет писателя. Экс-разведчик признался, что не видел лица человека, который сидел за штурвалом, и что он никогда не стал бы стрелять в Экзюпери.

«Очередями я изрешетил самолету крылья. Машина разбилась о водную поверхность. Спустя несколько дней из разных сообщений я понял, что сбил самолет Антуана де Сент-Экзюпери. Того самого, книгами которого я зачитывался. Если бы я только знал, кто находился за штурвалом!», — сокрушался Рипперт.

Однако подтвердить гибель Экзюпери по вине Рипперта все еще никто не решился. В противоречие с этой гипотезой вступает довольно весомый факт. В журнале немецких ВВС, где фиксировались победы, указаны самолеты, которые Рипперт сбил до или после 31 июля. Дня смерти Экзюпери там нет.

В июле 2002 года, когда начались съемки фильма «Связной», знаменитый актер и режиссер уже был всенародным любимцем и считался лицом поколения 90-х.

Некоторые сцены «Связного» решили снимать в Северной Осетии . Бодров сам написал сценарий к фильму и планировал сыграть в нем одну из главных ролей. В сентябре того же года в Кармадонском ущелье, где находилась вся съемочная группа «Связного», сошел ледник Колка. Он пронесся с огромной скоростью и полностью разрушил поселок Верхний Кармадон. Больше 100 человек пропали без вести.

Поисковая операция длилась два года. В ней участвовали родственники пропавших и добровольцы. Поиски проходили в жутких условиях. Люди ныряли в тоннель на 70 метров в глубину. Страховочные тросы постоянно рвались, сверху летели огромные валуны. Родственники пропавших до последнего надеялись, что кто-то из съемочной группы остался в живых и мог спрятаться в тоннеле близ ущелья. Внутрь тоннеля удалось попасть только спустя полтора года. Он оказался полностью заполнен водой, спасать было некого. Стало понятно, что поисковую операцию можно сворачивать. Тела Сергея Бодрова и его коллег так и не удалось найти.

Генри Гудзон

Для многих мореплавателей путь из Атлантики в Азию был запредельной мечтой. Искать таинственный проход пробовал в том числе известный английский мореплаватель Генри Гудзон, который в 1607 году отправился на поиски Северного торгового пути в Азию.

Фото: wikipedia.org Первый заход масштабной экспедиции не увенчался успехом. Капитан Гудзон и его команда добрались до Гренландии и составили карту побережья. Но пробраться дальше не удалось из-за огромных массивов льда. Уперевшись в архипелаг Шпицберген, Гудзон был вынужден вернуться в Англию. Когда пришло время для второй попытки, мореплаватель решил плыть на запад, а не на северо-восток как в прошлый раз. Доплыв до Северной Америки, он открыл остров Манхэттен , где позже возникнет Нью-Йорк, а также устье реки, которую потом назовут его именем. Но Северный путь вновь проявил непокорность.

Третья экспедиция стала заключительной. Гудзон прошел через залив, а затем через пролив (сегодня они так же, как и устье реки на востоке США , носят его имя). Где-то недалеко должен был быть проход к Тихому океану, считал Гудзон, но ошибался. Экспедиция затянулась. Мореплаватель часто останавливался у незнакомых территорий, чтобы составить карту. В итоге команда сумела доплыть до юго-западного берега Новой Земли, но обогнуть ее с севера не удалось, потому что судно застряло во льду. Огромные льдины вытолкали его на берег. Мореплаватели были вынуждены покинуть корабль на время зимовки.

В команде назревало недовольство, которое после зимовки переросло в бунт.

Когда льды позволили двигаться дальше, Гудзон отдал приказ продолжать экспедицию. Он во что бы то ни стало хотел достигнуть берегов Китая Японии северным путем. Большинство участников оказались против этой идеи. Обессиленные, они не хотели ничего, кроме возвращения домой. Тогда и вспыхнул конфликт. Гудзона вместе с сыном и несколькими его сторонниками высадили в утлое суденышко безо всяких запасов воды и пищи.

До сих пор достоверно неизвестно, как сложилась судьба капитана Гудзона после бунта на корабле. Вряд ли он сумел выжить. Поисковые операции не дали никаких результатов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ