Не обещал вернуться: пропавшие без вести знаменитости 

Они у всех на виду, но пропадают точно так же, как и обычные люди. Истории внезапных исчезновений знаменитостей пугают и порождают множество догадок. «МИР 24» рассказывает, как известные люди пропадали без вести.
Как может в одночасье разрушиться размеренная жизнь? Узнаете 21 июля в 16:15 на телеканале «МИР». Владимира внезапно увольняют с военной службы в связи с очередной армейской реформой. Он оказывается без работы и решает устроиться на службу по контракту на границе Узбекистана и Шарифстана. Совсем скоро его жене Вике сообщают, что Владимир пропал без вести. Еще через полгода кто-то похищает сына Антона. Не в силах терпеть потери, боясь за собственных близких, вместе со старым другом детства Виктория отправляется на поиски мужа и сына в полную опасностей и приключений восточную страну.
Рудольф Дизель
Крупный изобретатель и коммерсант Рудольф Дизель исчез в ночь с 29 на 30 сентября 1913 года.
Фото: wikipedia.org Он плыл на корабле в Англию на открытие очередной дизельной фабрики. После ужина бизнесмен в приподнятом настроении отправился в свою каюту, а наутро ее обнаружили пустой. Аккуратно сложенные пальто и шляпа как ни в чем не бывало лежали на палубе. Спустя десять дней труп создателя дизельного двигателя выловили рыбаки, но доставить его в порт не удалось из-за внезапной бури, поэтому мертвеца вернули волнам. Предварительно рыбаки сняли с Дизеля перстни, по которым затем его опознал сын.
Жители Европы не могли понять, что произошло. Великого немецкого инженера-изобретателя убили или он стал жертвой несчастного случая?
Народная молва с каждым днем все больше отдаляла трагическое событие от правды.
Один немецкий военнопленный заявил, что разведка Германии дала ему поручение сбросить Дизеля в море, чтобы помешать его переговорам с Британским адмиралтейством. Многие поверили самозванцу, ведь Дизель открыто поддерживал Антанту, а значит, вполне мог оснащать своими двигателями британский флот.
Возможно, создатель поршневого двигателя внутреннего сгорания был утопленником. Версию о самоубийстве выдвинула мюнхенская полиция после того, как вскрыла кабинет изобретателя. Полицейские обнаружили множество документов, подтверждающих банкротство фирмы Дизеля. Мог ли инженер свести счеты с жизнью, когда понял, что его бизнес катится в бездну? Остается загадкой. Так как ни одна из версий смерти официально не подтвердилась, изобретатель до сих пор считается без вести пропавшим.
Известный французский писатель и авиатор участвовал во Второй мировой войне как пилот французских ВВС. 31 июля 1944 года он улетел с острова Корсика в разведывательный полет и не вернулся. Долгое время считалось, что самолет Экзюпери потерпел крушение в Альпах, но доказать эту версию не удалось. Она окончательно утратила правдивость в сентябре 1998 года, когда французский рыбак неподалеку от Марселя случайно нашел в водах Средиземного моря браслет писателя. На нем были указаны домашний адрес писателя в Нью-Йорке и имя его супруги.
Фото: wikipedia.org Еще один любопытный вещдок появился спустя два года. Его обнаружил дайвер Люк Ванрель. Он заявил, что нашел в той же местности обломки самолета Ligthning. Однако власти Франции отнеслись к известию резко негативно и запретили кому-либо исследовать дно моря в этом районе. Ограничение сняли лишь в 2003 году. Тогда же специалисты подняли со дна фрагменты летательного аппарата, в том числе кабину. На ней сохранился серийный номер самолета, за штурвалом которого в самом деле находился Экзюпери. Но никаких человеческих останков водолазы не обнаружили.
Найденный вместе с обломками самолета Экзюпери остов немецкого «мессершмита» дал понять, что нужно двигаться по немецкому следу. Расследование продолжил французский журналист Жак Прадель. Он предположил, что самолет Экзюпери сбил кто-то из немецких летчиков. Отсутствие следов от пуль на обломках летательного аппарата его не смутило. Прадель решить обзвонить бывших пилотов люфтваффе, и первый же собеседник, 88-летний Хорст Рипперт, сообщил ему, что это он сбил самолет писателя. Экс-разведчик признался, что не видел лица человека, который сидел за штурвалом, и что он никогда не стал бы стрелять в Экзюпери.
«Очередями я изрешетил самолету крылья. Машина разбилась о водную поверхность. Спустя несколько дней из разных сообщений я понял, что сбил самолет Антуана де Сент-Экзюпери. Того самого, книгами которого я зачитывался. Если бы я только знал, кто находился за штурвалом!», — сокрушался Рипперт.
Однако подтвердить гибель Экзюпери по вине Рипперта все еще никто не решился. В противоречие с этой гипотезой вступает довольно весомый факт. В журнале немецких ВВС, где фиксировались победы, указаны самолеты, которые Рипперт сбил до или после 31 июля. Дня смерти Экзюпери там нет.
В июле 2002 года, когда начались съемки фильма «Связной», знаменитый актер и режиссер уже был всенародным любимцем и считался лицом поколения 90-х.
Фото: ТАСС / Яковлев Александр
Некоторые сцены «Связного» решили снимать в Северной Осетии. Бодров сам написал сценарий к фильму и планировал сыграть в нем одну из главных ролей. В сентябре того же года в Кармадонском ущелье, где находилась вся съемочная группа «Связного», сошел ледник Колка. Он пронесся с огромной скоростью и полностью разрушил поселок Верхний Кармадон. Больше 100 человек пропали без вести.
Поисковая операция длилась два года. В ней участвовали родственники пропавших и добровольцы. Поиски проходили в жутких условиях. Люди ныряли в тоннель на 70 метров в глубину. Страховочные тросы постоянно рвались, сверху летели огромные валуны. Родственники пропавших до последнего надеялись, что кто-то из съемочной группы остался в живых и мог спрятаться в тоннеле близ ущелья. Внутрь тоннеля удалось попасть только спустя полтора года. Он оказался полностью заполнен водой, спасать было некого. Стало понятно, что поисковую операцию можно сворачивать. Тела Сергея Бодрова и его коллег так и не удалось найти.
Генри Гудзон
Для многих мореплавателей путь из Атлантики в Азию был запредельной мечтой. Искать таинственный проход пробовал в том числе известный английский мореплаватель Генри Гудзон, который в 1607 году отправился на поиски Северного торгового пути в Азию.
Фото: wikipedia.org Первый заход масштабной экспедиции не увенчался успехом. Капитан Гудзон и его команда добрались до Гренландии и составили карту побережья. Но пробраться дальше не удалось из-за огромных массивов льда. Уперевшись в архипелаг Шпицберген, Гудзон был вынужден вернуться в Англию. Когда пришло время для второй попытки, мореплаватель решил плыть на запад, а не на северо-восток как в прошлый раз. Доплыв до Северной Америки, он открыл остров Манхэттен, где позже возникнет Нью-Йорк, а также устье реки, которую потом назовут его именем. Но Северный путь вновь проявил непокорность.
Третья экспедиция стала заключительной. Гудзон прошел через залив, а затем через пролив (сегодня они так же, как и устье реки на востоке США, носят его имя). Где-то недалеко должен был быть проход к Тихому океану, считал Гудзон, но ошибался. Экспедиция затянулась. Мореплаватель часто останавливался у незнакомых территорий, чтобы составить карту. В итоге команда сумела доплыть до юго-западного берега Новой Земли, но обогнуть ее с севера не удалось, потому что судно застряло во льду. Огромные льдины вытолкали его на берег. Мореплаватели были вынуждены покинуть корабль на время зимовки.
В команде назревало недовольство, которое после зимовки переросло в бунт.
Когда льды позволили двигаться дальше, Гудзон отдал приказ продолжать экспедицию. Он во что бы то ни стало хотел достигнуть берегов Китая и Японии северным путем. Большинство участников оказались против этой идеи. Обессиленные, они не хотели ничего, кроме возвращения домой. Тогда и вспыхнул конфликт. Гудзона вместе с сыном и несколькими его сторонниками высадили в утлое суденышко безо всяких запасов воды и пищи.
До сих пор достоверно неизвестно, как сложилась судьба капитана Гудзона после бунта на корабле. Вряд ли он сумел выжить. Поисковые операции не дали никаких результатов.
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