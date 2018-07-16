Ещё
Путешествие в усадьбу Льва Толстого совершат гости библиотеки на Балтийской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путешествие в усадьбу Льва Толстого совершат гости библиотеки на Балтийской 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
К юбилею Льва Толстого на Балтийской улице устроят виртуальную экскурсию «Старик говорил вам добро» в музей-усадьбу писателя в Ясной Поляне. Мероприятие пройдет в библиотеке № 31 14 сентября.
«Мы услышим голос Льва Николаевича, сохранившийся на старых фонографических валиках. Писатель знал много игр и увлекал ими крестьянских детей. Сыграем и мы в эти забытые, старинные игры России», — говорится в анонсе мероприятия на портале ЦБС САО.
Встреча начнется в 14.00. Адрес библиотеки № 31: ул. Балтийская, д.4. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Представители МГУПП выступили на научной конференции 5 июля Память жертв терроризма почтят на Новопесчаной Фасад дома на Песчаной очистили от вандальных надписей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина235
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Крым парализовало214
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым97
Франция закрывает торгпредство в России
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение