Путешествие в усадьбу Льва Толстого совершат гости библиотеки на Балтийской 

К юбилею Льва Толстого на Балтийской улице устроят виртуальную экскурсию «Старик говорил вам добро» в музей-усадьбу писателя в Ясной Поляне. Мероприятие пройдет в библиотеке № 31 14 сентября.
«Мы услышим голос Льва Николаевича, сохранившийся на старых фонографических валиках. Писатель знал много игр и увлекал ими крестьянских детей. Сыграем и мы в эти забытые, старинные игры России», — говорится в анонсе мероприятия на портале ЦБС САО.
Встреча начнется в 14.00. Адрес библиотеки № 31: ул. Балтийская, д.4. (ео)