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Подозреваемого в убийстве подростка отправили под домашний арест
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Подозреваемого в убийстве подростка отправили под домашний арест 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Региональный следственный комитет продолжает расследование убийства подростка (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Напомним, 12 июля 2018 года в деревне Холохоленка Вышневолоцкого района произошла драка переросшая в поножовщину. На улице около Дома культуры подрались подростки, это произошло около 20:30. Потом один из них достал нож и нанес удары своему оппоненту. От полученных ранений скончался 16-летний парень.
По подозрению в совершении преступления задержали 17-летнего молодого человека, жителя Вышневолоцкого района. Суд отправил подозреваемого под домашний арест.
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