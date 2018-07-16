Подозреваемого в убийстве подростка отправили под домашний арест

Региональный следственный комитет продолжает расследование убийства подростка (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Напомним, 12 июля 2018 года в деревне Холохоленка Вышневолоцкого района произошла драка переросшая в поножовщину. На улице около Дома культуры подрались подростки, это произошло около 20:30. Потом один из них достал нож и нанес удары своему оппоненту. От полученных ранений скончался 16-летний парень.

По подозрению в совершении преступления задержали 17-летнего молодого человека, жителя Вышневолоцкого района. Суд отправил подозреваемого под домашний арест.