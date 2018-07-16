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Грозовой фронт и град атакуют Ростовскую область
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Грозовой фронт и град атакуют Ростовскую область 

Деловое сообщество 1 час назад
Ростовчане и жители региона делятся в соцсетях видео стихии, разбушевавшейся в июньском небе. Грозы и град размером в орех сегодня заполонили ленты новостей. Например в Новочеркасске потоки воды затопили десяток улиц, машины и общественный транспорт не могут проехать, вода плещется на уровне стекол.
В Ростове на СЖМ выпал крупный град, побивший несколько машин. Вкупе со шквальным ветром и грозой непогода заперла в домах жителей Сельмаша и Чкаловского. Вместе с тем, некоторые ростовчане удивляются новостям и выкладывают фото ясного неба над Левенцовкой и ЗЖМ.
Фермеры переживают за урожай, ветер и град могут побить спеющие на деревьях фрукты.
https://youtu.be/kMrZ5uMDG70
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