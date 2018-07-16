Ещё
Конкурс АрМИ-2018 «Инженерная формула»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс АрМИ-2018 «Инженерная формула» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа в городе Волжский Волгоградской области.
«Инженерная формула» — соревнование частей инженерного предназначения по обустройству котлованов, засыпке рвов, укладке брёвен, перевозке техсредств по водной преграде.
Команду составляют: старший, руководитель, капитан, два человека по отрыву котлованов, два человека экипажа путепрокладчика, два человека экипажа машины разграждения, три человека экипажа плавающего транспортёра, два тренера, два человека группы техобеспечения, три человека обеспечивающего персонала.
ТК «Звезда»: последние новости
Что ждет будущих пенсионеров: как прошли «нулевые слушания» важнейшего законопроекта Корабли-участники Главного парада в честь Дня ВМФ отработали прохождение в строю АвтоВАЗ снял с производства одну из моделей Lada
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина238
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Крым парализовало217
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым102
Франция закрывает торгпредство в России57
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение