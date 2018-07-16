Конкурс АрМИ-2018 «Инженерная формула»

Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа в городе Волжский Волгоградской области

«Инженерная формула» — соревнование частей инженерного предназначения по обустройству котлованов, засыпке рвов, укладке брёвен, перевозке техсредств по водной преграде.

Команду составляют: старший, руководитель, капитан, два человека по отрыву котлованов, два человека экипажа путепрокладчика, два человека экипажа машины разграждения, три человека экипажа плавающего транспортёра, два тренера, два человека группы техобеспечения, три человека обеспечивающего персонала.