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Установленные к ЧМ‑2018 экраны в фан‑зоне около МГУ демонтируют в ближайшее время
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Установленные к ЧМ‑2018 экраны в фан‑зоне около МГУ демонтируют в ближайшее время 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Видеоэкраны, установленные на территории Воробьевых гор в фан-зоне FIFA специально к чемпионату мира по футболу, будут своевременно демонтированы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Все тематическое, что было сделано (к мундиалю — ред.) — обустройство, создание дополнительных видеопросмотров (в фан-зоне FIFA — ред.), безусловно, это будет демонтировано в установленном порядке. Это никак не повлияет на облик города», — сказал Бирюков.
Он добавил, что созданные парки и скверы останутся в распоряжении москвичей.
«Мы работали в штатном режиме. Все, что было подготовлено и отремонтировано, все созданные городские пространства останутся достоянием москвичей и гостей столицы, а также россиян. Они всем этим будут пользоваться. Мы на этих же улицах ежегодно проводим по семь-восемь фестивалей. Эти благоустроенные пространства будут использоваться», — подчеркнул Бирюков.
Фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу возле здания МГУ имени М. В. Ломоносова почти за месяц работы приняла несколько сотен тысяч посетителей.
На стадионе «Лужники» в Москве 15 июля прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
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