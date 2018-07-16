Как обустроить маленькую прихожую, чтобы стало уютно и удобно: 10 идей

Идея №1: расставляем всю мебель у одной стены

Ближе к двери лучше расположить место для переобувания, сушилку для обуви и вешалку для верхней одежды. Чуть дальше можно поставить шкаф-купе.

В прихожую можно поставить комплект мебели «Визаж» от интерьер-салона «Формула стиля». В него входит комод, обувница и небольшие гардеробные шкафы.

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Самая громоздкая вещь, без которой сложно обойтись в прихожей, — это шкаф. В маленьких коридорах, например, в хрущевках, дизайнеры рекомендуют устанавливать малогабаритные шкафы-купе светлых оттенков с зеркальными или глянцевыми дверцами — они визуально увеличат пространство. Сейчас производят специальные неглубокие модели шириной от 30 сантиметров — читайте 5 принципов, как вместить все вещи в маленький шкаф.

Можно купить многофункциональный модульный шкаф, который совмещает в себе место для одежды, тумбу для обуви, комод с выдвижными ящиками и даже сидячее место, чтобы обуваться.

Идея №3: крепим настенные вешалки

Можно совсем отказаться от шкафа и выбрать настенные вешалки. Дизайнерские варианты смотрятся не хуже, а одежда после дождя на них сохнет быстрее. И вообще предлагаем очистить прихожую от всего лишнего по специальной схеме.

Идея №4: выбираем многофункциональную мебель

Не обойтись в прихожей и без места для хранения обуви. Для маленьких коридоров подбираем обувницы с выдвижными или откидными полками. Они занимают мало места, а сверху часто имеют сиденье, на котором удобно переобувать ребенка.

Отличным вариантом для прихожей станут обувницы от мебельного дома «Офисная магия». Модели выполнены из натурального дерева, с мягкой обивкой сиденья.

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Обувница «Лофт»

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Мебельный дом «Офисная Магия», +7 (499) 677-63-32, office-mag.com Идея №4: украшаем потолок светильниками

Дизайн прихожей должен быть минималистичным, чтобы она не казалась тесной и захламленной. Но от декора совсем отказываться не стоит. Чем больше светильников, бра и маленьких фонариков, тем лучше. Ведь комната, в которой много света, всегда кажется уютнее и просторнее!

Для такой прихожей подойдут изящные белые бра с шестью текстильными плафонами от компании CASA MILANO.

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Телефон: +7 (966) 024-94-95 Сайт: www.casamilanohome.com Идея №5: устанавливаем зеркало

В прихожей не обойтись без зеркала. Можно выбрать одно большое или несколько маленьких. Кроме прямой функциональности все зеркальные поверхности обладают еще одной суперспособностью — увеличивать пространство. Есть несколько правил, как можно вписать зеркала в интерьер.

Идея №6: клеим светлые обои

Дизайнеры советуют отделать коридор в светлых тонах — белых, бежевых, светло-серых, пастельно-зеленых. Они визуально делают помещение просторнее. Темные оттенки добавляют тесноты и мрачности прихожей, которая чаще всего и так лишена окон. Важно выбирать материалы, которые легко очищать. Например, покрасить стены краской или наклеить моющиеся обои. Еще один современный материал, идеально подходящий для прихожей, — стеновые панели. Они очень прочные и легко моются бытовыми чистящими средствами.

Идея №7: подбираем отделочные материалы в полоску

Если коридор длинный и узкий, выбираем отделочные материалы и элементы интерьера с поперечными полосками. Проверено: геометрические узоры делают квартиру просторнее в три раза! При этом вертикальные полоски визуально добавляют высоты низким потолкам.

Идея №8: стелим светлое напольное покрытие

По мнению дизайнеров, для коридора идеально подходит напольная плитка — это красиво и практично. Сегодня выпускают разные виды плитки — из керамики, мрамора и других натуральных и искусственных материалов. Бюджетные варианты — линолеум и ламинат. Они хорошо очищаются от грязи.

Идея №9: помним о ковре

Не обойтись в прихожей и без придверного коврика. Крошечный еще больше подчеркнет тесноту помещения. Лучше подберите ковровую дорожку во всю длину коридора. Добавить уюта и комфорта в прихожей поможет пол с подогревом — так можно сэкономить место для сушки обуви.

Идея №10: делаем потолок с подсветкой

Для маленькой и/или узкой прихожей подойдет и обычная побелка, покраска или гипсокартонный потолок. Но лучше выбрать натяжной — в него можно встроить светодиоды и точечные светильники и за счет дополнительного освещения визуально увеличить коридор (см. пункт №4). Прихожая станет современной и уютной.

Даже самая маленькая прихожая в хрущевке небезнадежна. Больше пастельных оттенков и света — и ваш коридор превратится в функциональное и уютное пространство!

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