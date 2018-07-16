Карантин по бешенству животных установили в деревне Зарайска

Карантин по бешенству животных объявили в деревне Якшино подмосковного городского округа Зарайск, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО

«Установить с даты подписания настоящего постановления (13 июля 2018 года — ред.) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Якшино городского округа Зарайск Московской области», — говорится в тексте документа.

Карантин ввели на территории от западной границы деревни Дубакино до восточной границы деревни Ивашково, далее на север вдоль границы городского округа Зарайск до западной границы деревни Дубакино.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.