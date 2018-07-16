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Плесский веломарафон «Милая гора» вошел в основной этап Кубка велосипедных марафонов России
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Плесский веломарафон «Милая гора» вошел в основной этап Кубка велосипедных марафонов России 

Советский спорт 1 час назад
Плесский веломарафон «Милая гора» пройдет в воскресенье, 22 июля. Участники соревнований преодолеют дистанции на 30 и 60 километров, а также пройдет специальная гонка для юных любителей велосипедного спорта на 1,5 километра.
Отметим, что в этом году Плесский веломарафон «Милая гора» вошел в основной Этап Кубка велосипедных марафонов России — 2018.
Веломарафон «Милая гора» станет завершающим этапом второго Плесского спортивного фестиваля, в рамках которого прошли также беговой марафон «Потаенная Россия» и Плесская регата.
Программа Плесского веломарафона «Милая гора»
09:00 — Открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов
10:00 — Торжественное открытие Плёсского веломарафона «Милая гора».
10:05 — Сбор и сопровождение участников до места старта заезда «Детская дистанция.
10:25 ­— Старт заезда „Детская дистанция (1,5 км)“.
11:00 — Старт заезда „Полумарафон (30 км)“, „Марафон (60 км)“.
11:10 — Награждение победителей заезда „Детская дистанция (1,5 км)“.
13:00 — Награждение победителей заезда „Полумарафон (30 км)“ в абсолютном зачёте.
14:20 — Награждение победителей заезда „Полумарафон (30 км)“ по категориям.
15:00 — Награждение победителей заезда „Марафон (60 км)“ в абсолютном зачёте.
17:00 Награждение победителей заезда „Марафон (60 км)“ по категориям.
17:15 Окончание Плёсского веломарафона „Милая гора“.
Страница регистрации:
https://russiarunning.com/fs/event/BicycleMarathonPles2018
Сайт фестиваля: http://pliossportfest.ru/,
В Facebook: https://www.facebook.com/pliossport/
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