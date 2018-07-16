Плесский веломарафон «Милая гора» вошел в основной этап Кубка велосипедных марафонов России

Плесский веломарафон «Милая гора» пройдет в воскресенье, 22 июля. Участники соревнований преодолеют дистанции на 30 и 60 километров, а также пройдет специальная гонка для юных любителей велосипедного спорта на 1,5 километра.

Отметим, что в этом году Плесский веломарафон «Милая гора» вошел в основной Этап Кубка велосипедных марафонов России — 2018.

Веломарафон «Милая гора» станет завершающим этапом второго Плесского спортивного фестиваля, в рамках которого прошли также беговой марафон «Потаенная Россия» и Плесская регата.

Программа Плесского веломарафона «Милая гора»

09:00 — Открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов

10:00 — Торжественное открытие Плёсского веломарафона «Милая гора».

10:05 — Сбор и сопровождение участников до места старта заезда «Детская дистанция.

10:25 ­— Старт заезда „Детская дистанция (1,5 км)“.

11:00 — Старт заезда „Полумарафон (30 км)“, „Марафон (60 км)“.

11:10 — Награждение победителей заезда „Детская дистанция (1,5 км)“.

13:00 — Награждение победителей заезда „Полумарафон (30 км)“ в абсолютном зачёте.

14:20 — Награждение победителей заезда „Полумарафон (30 км)“ по категориям.

15:00 — Награждение победителей заезда „Марафон (60 км)“ в абсолютном зачёте.

17:00 Награждение победителей заезда „Марафон (60 км)“ по категориям.

17:15 Окончание Плёсского веломарафона „Милая гора“.

Страница регистрации:

https://russiarunning.com/fs/event/BicycleMarathonPles2018

Сайт фестиваля: http://pliossportfest.ru/,

В Facebook: https://www.facebook.com/pliossport/