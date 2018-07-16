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На Украине отключили турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС
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На Украине отключили турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Турбогенератор второго энергоблока Ровенской атомной электростанции (АЭС) отключен от энергосети действием электрической защиты генератора, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинских АЭС, компании «Энергоатом».
"В 17.09 (совпадает с мск — ред.) действием электрической защиты генератора отключен от энергосети турбогенератор ТГ-4 энергоблока №2 Ровенской АЭС. Автоматически блок разгружен до уровня 54% номинальной мощности. Причины отключения ТГ-4 выясняются. Согласно предварительной оценке по международной шкале INES, событие классифицируется «ниже шкалы/уровень 0», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в работе находятся два энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 610 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На энергоблоках №3 и №4 проводятся планово-предупредительные ремонты.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, добавили в пресс-службе.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт. Сейчас решается вопрос с продлением эксплуатации третьего энергоблока данной станции — государственная инспекция ядерного регулирования Украины 16 июля примет решение о возможности продления срока эксплуатации.
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