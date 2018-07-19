В Москве патруль ЦОДД спас застрявшего в машине котенка

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Сотрудники патруля центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве спасли котенка, который оказался на защите картера двигателя одной из машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД в среду.

"Во время движения водитель услышал посторонние звуки в нижней части моторного отсека. При осмотре автомобиля экипажем дорожного патруля был обнаружен котенок на защите картера двигателя", — говорится в сообщении.

Затем сотрудники патруля довезли котенка до ближайшей стройки и отдали его охраннику, который забрал четвероногого себе.