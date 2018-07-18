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Штат дорожного патруля ЦОДД в Москве планируют увеличить до 60 экипажей до конца года
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Штат дорожного патруля ЦОДД в Москве планируют увеличить до 60 экипажей до конца года 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Фото: MosDay.ru
Количество экипажей дорожного патруля в 2018 г. планируется увеличить до 60 единиц, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев.
«Сейчас у нас 25 машин (дорожного патруля — прим. Агентства «Москва») на маршруте. В этом году мы рассчитываем довести их количество до 60», — заявил он.
Экипажи дорожного патруля ежедневно проводят мониторинг дорожной ситуации в городе, инспектируют инфраструктуру, помогают при ДТП, регулируют движение, помогают сотрудникам экстренных службам на месте чрезвычайных ситуаций, а также помогают повышать дисциплину участников дорожного движения. В режиме 24 часа и семь дней в неделю дорожный патруль получает задания из ситуационного центра ЦОДД, который оценивает ситуацию в городе.
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