Группа ВЭБ и Центр организации дорожного движения подписали соглашение о сотрудничестве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Группа ВЭБ подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности дорожного движения, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с церемонии подписания договора в рамках Московского урбанистического форума. « Москва — крупнейший из городов России и Европы. У нас внедрена интеллектуальная транспортная система, благодаря которой снижается аварийность и растет пропускная способность дорог. Наработанная нами система с использованием «умных» технологий позволила успешно справиться с работой во время чемпионата мира по футболу. Группа ВЭБ — тот партнер, с которым мы сможем делиться нашим опытом с другими городами, при этом экономить бюджетные средства за счет внедрения московской системы», — сказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев на церемонии подписания.

Уточняется, что в рамках данного соглашения стороны будут обмениваться информацией, в том числе по потенциальным и перспективным направлениям деятельности, опыту реализации проектов и планируемым проектам, механизмам их реализации. Кроме того, совместно будет произведена оценка возможности использования государственно-частного партнерства в рамках координации, организации и обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети в границах Москвы.