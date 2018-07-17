Ещё
Группа ВЭБ и Центр организации дорожного движения подписали соглашение о сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Группа ВЭБ и Центр организации дорожного движения подписали соглашение о сотрудничестве 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Группа ВЭБ подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности дорожного движения, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с церемонии подписания договора в рамках Московского урбанистического форума. «Москва — крупнейший из городов России и Европы. У нас внедрена интеллектуальная транспортная система, благодаря которой снижается аварийность и растет пропускная способность дорог. Наработанная нами система с использованием «умных» технологий позволила успешно справиться с работой во время чемпионата мира по футболу. Группа ВЭБ — тот партнер, с которым мы сможем делиться нашим опытом с другими городами, при этом экономить бюджетные средства за счет внедрения московской системы», — сказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев на церемонии подписания.
Уточняется, что в рамках данного соглашения стороны будут обмениваться информацией, в том числе по потенциальным и перспективным направлениям деятельности, опыту реализации проектов и планируемым проектам, механизмам их реализации. Кроме того, совместно будет произведена оценка возможности использования государственно-частного партнерства в рамках координации, организации и обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети в границах Москвы.
Генеральный директор Федерального центра проектного финансирования (группа ВЭБ) Дмитрий Твардовский отметил, что накопленный ЦОДД опыт будет востребован во многих субъектах РФ при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Центры для приема документов у дольщиков Urban Group организованы в Подмосковье Госдума поддержала законопроект о введении штрафов для работодателей за нарушение режима труда водителей Госдума поддержала законопроект об унификации структур по военной подготовке в вузах
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде144
Тест: Выжили бы вы в царской России?33
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа28
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17362
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение