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Поле под Воронежем обрабатывали ядохимикатами вблизи жилых домов
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Поле под Воронежем обрабатывали ядохимикатами вблизи жилых домов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Бутурлиновском районе судебные приставы на 90 суток приостановили работу агропромышленной компании по обработке поля пестицидами и ядохимикатами, сообщили в пресс-службе УФССП по региону 16 июля.
Поле, засеянное соей, обрабатывали пестицидами вблизи жилой застройки, что противоречит нормам СанПиНа. На границе обрабатываемой площади не было щита с указанием «Обработано пестицидами» и до проведения обработок население близлежащих домов не оповещалось.
В итоге, работу агропромышленной компании приостановили по решению суда.
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