Поле под Воронежем обрабатывали ядохимикатами вблизи жилых домов

В Бутурлиновском районе судебные приставы на 90 суток приостановили работу агропромышленной компании по обработке поля пестицидами и ядохимикатами, сообщили в пресс-службе УФССП по региону 16 июля.

Поле, засеянное соей, обрабатывали пестицидами вблизи жилой застройки, что противоречит нормам СанПиНа. На границе обрабатываемой площади не было щита с указанием «Обработано пестицидами» и до проведения обработок население близлежащих домов не оповещалось.

В итоге, работу агропромышленной компании приостановили по решению суда.